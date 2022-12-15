"ابن عويفي": نشكر نادي الإبل على أشواط البداوة.. ونستهدف المركز الأول

من جانبه قال مالك الإبل "النواهي" عبدالله بن عويفي، المشارك بمنقيته في لون الشقح البداوة: إن الشوط يعدّ من أقوى الأشواط التي أضافها نادي الإبل على المهرجان في نسخته السابعة، موضحًا أنه شوط داعم للاستثمار في الإبل، شاكرًا الشيخ فهد بن حثلين على استحداث هذا الشوط الداعم للأسواق وللملاك، وخصوصًا المشاركين لأول مرة.