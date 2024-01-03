أمير الشرقية يؤكد أهمية التدريب وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن

واستعرض "أبوثنين" جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنمية المهارات والتدريب والبرامج والمبادرات التي أسهمت في رفع النمو والتطور الوظيفي والأداء المهاري للكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل؛ ومنها: البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص، ومبادرة المعايير المهنية الوطنية والتي تستهدف بناء وتطوير 500 مهنة ومهارة، وإنشاء 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة للحملة الوطنية للتدريب "وعد"، والتي تستهدف توفير أكثر من مليون فرصة تدريبية حتى نهاية العام 2025.