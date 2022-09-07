جدة.. انطلاق الأعمال التحضيرية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والأسرة، عن شكر الأمانة العامة لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي النشطة في مجال الشباب والرياضة، وخصوصًا البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومنظمة تنمية المرأة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك"، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم على جهودها في مجال تنمية الشباب والرياضة في الدول الأعضاء وجهودها في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري للشباب والرياضة.