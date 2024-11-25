باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها.. "الندوة" تُشيد بمكانة المرأة في المملكة

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق اليوم 25 نوفمبر من كل عام، بالدور البارز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية، وبالمكانة الرفيعة التي حظيت بها المرأة السعودية من خلال تمكينها على جميع الأصعدة.