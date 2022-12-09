رئيس جمهورية جيبوتي: قمة الرياض العربية- الصينية تؤسس لعهد جديد وشراكة استراتيجية

وأشار رئيس جمهورية جيبوتي إلى أهمية الدور الذي تلعبه الصين كعامل توازُن على صعيد العلاقات الدولية، وذلك انطلاقًا من المكانة المركزية التي تحتلها في النظام الدولي، والمكانة التي تمثلها الدول العربية كمجموعة دولية ذات موقع جغرافي وثقل سياسي وحضور تاريخي مشهود، يجعل التنسيق المشترك والتعاون بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية أمرًا حيويًا يضفي أثرًا حاسمًا على القضايا المهمة.