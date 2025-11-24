تحت رعاية ولي العهد.. الرياض تحتضن مؤتمر التمويل التنموي 9 ديسمبر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، تستضيف العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025، مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، الذي ينظمه الصندوق تحت شعار: "قيادة التحول التنموي"، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري الشكر لسمو ولي العهد على رعايته لهذا الحدث، الذي يُعد انعكاسًا حيًّا للتحول الوطني الشامل الذي تقوده المملكة، ومنصة إستراتيجية توحد الجهود وتفتح آفاق الشراكات الوطنية والدولية في قطاع التمويل التنموي.
وقال التويجري: "ما نشهده اليوم ليس مجرد مؤتمر؛ بل حدث يرسخ مسارًا جديدًا للتنمية الشاملة والمستدامة، لتعظيم الأثر التنموي ليمتد إلى المجتمع والبيئة، عبر اقتصاد مزدهر ومستدام، وإبراز مكانة المملكة على الساحة الدولية كوجهة رائدة في التحول التنموي".
ويهدف المؤتمر إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال إثراء القطاع التنموي، ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.
ويُعد المؤتمر منصة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بدفع عجلة التنمية المستدامة، كما يجسد دور صندوق التنمية الوطني في دعم التحول التنموي الشامل، وتعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية الوطنية، حيث يوفر مساحة نوعية للحوار المعرفي وتبادل الرؤى حول مستقبل التمويل التنموي وأثره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُبرز المؤتمر الدور المحوري للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة التمويل التنموي، بوصفها ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز التنافسية ضمن أهداف رؤية 2030.
ويشهد المؤتمر حضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء تنفيذيين، وقادة عالميين، وخبراء تنمية واقتصاديين، بمشاركة أكثر من 100 متحدث محلي ودولي، يمثلون 120 جهة من داخل المملكة وخارجها، ما يعكس أهمية المؤتمر ومكانته كمحفل وطني يدعم توجهات القيادة في بناء منظومة تمويلية تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين القطاعات الحيوية.
ويأتي تنظيم مؤتمر التمويل التنموي ليجسد دور صندوق التنمية الوطني كممكن رئيسي للتنمية في المملكة، وذراع إستراتيجي يقود مشهد التمويل التنموي من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا تحت مظلته.
ويُسهم مؤتمر "MOMENTUM" في تعزيز التنسيق والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية والمؤسسات المالية العالمية، وبناء شراكات فعالة مع قادة القطاعين العام والخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.