جامعة أم القرى تعلن نتائج الترشيح على البكالوريوس والدّبلوم "انتظام" للعام 1444هـ

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي: الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ إلى ما نسبته 102%؛ وذلك نظير زيادة إقبال المتقدمين من النسب العلمية المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرًا، إضافة إلى الإقبال على الكلية التطبيقية كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة.