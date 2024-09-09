"فلسطين قضيتنا الأولى".. "الفيصل" مُذكّرًا بكلمة خادم الحرمين: موقف المملكة دائم وثابت

وذكر أن "تأسيس صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي، وهو صندوق تأسس مؤخرًا بجهود مجموعة من المساهمين وبموجب اتفاقية الشراكة التي وقعت بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وصندوق ووقفية القدس لهو تأسيس لمرحلة جديدة من العطاء والعمل لأجل القدس، وهو فرصة لمضاعفة جهود حشد الموارد وبناء الشراكات وتوسعة العمل لما يحمله البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي وشفافية عالية وحوكمة متينة، ودعوة لتوحيد الجهود تجاه مدينة القدس، والمساهمة في دعم صندوق تمكين القدس وتوجيه مساهماتنا وزكواتنا لدعم القدس الشريف، وبناء شراكات تمويلية بين المنظمات والمؤسسات والصناديق الخيرية والتنموية، وهذا فعلًا ما تحتاجه مدينة القدس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها".