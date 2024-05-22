صور جوية.. "سبق" توثّق نمو رياضة سباقات الهجن وتطوّرها بتيماء

وأكّد عددٌ من مُلاك الهجن بمحافظة تيماء لـ "سبق"، أن الاهتمام الكبير الذي يقوم به الاتحاد السعودي للهجن لهذه الرياضة العريقة عزّز من مكانتها، كما تمّ توفير البيئة الجاذبة لها، مشيرين إلى النجاحات الكبيرة التي حقّقها الاتحاد خلال الأسابيع الماضية بتنظيم وإقامة سباق كأس العُلا للهجن وكأس العرب للهجن، بمشاركة 15 اتحاداً.