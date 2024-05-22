صور جوية.. "سبق" توثّق نمو رياضة سباقات الهجن وتطوّرها بتيماء

نَمت رياضة الهجن بمحافظة تيماء خلال السنوات القليلة الماضية بشكلٍ متصاعدٍ، حيث ارتفع عدد المشاركين فيها، وحظيت باهتمام أطياف المجتمع كافة.
يأتي هذا النمو في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد السعودي للهجن، الذي يرأسه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في أعمال التطوير للميادين في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
وخلال الأيام الماضية بدأت أعمال التطوير التي يقوم بها الاتحاد السعودي للهجن على ميدان تيماء، بتركيب وصيانة استارات انطلاق الهجن للميدان التابع للاتحاد لمسافة ٥ كم، وتأمين وتركيب استارت مسافة ٢ كم، وتركيب استارت ٤ كم؛ لتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة بما يُسهم في تحقيق رؤية 2030.
وأكّد عددٌ من مُلاك الهجن بمحافظة تيماء لـ "سبق"، أن الاهتمام الكبير الذي يقوم به الاتحاد السعودي للهجن لهذه الرياضة العريقة عزّز من مكانتها، كما تمّ توفير البيئة الجاذبة لها، مشيرين إلى النجاحات الكبيرة التي حقّقها الاتحاد خلال الأسابيع الماضية بتنظيم وإقامة سباق كأس العُلا للهجن وكأس العرب للهجن، بمشاركة 15 اتحاداً.
وحقّقت الهجن في المحافظة منافسات على مراكز متقدمة في الميادين الأخرى وشارك مُلاك الهجن التي انطلقت من ميدان تيماء في السباقات الكبرى التي ينظّمها الاتحاد، وانعكست هذه المشاركات والمراكز على رفع القيمة السوقية لها.
وشهد الأسبوع الماضي سباقاً للهجن بمحافظة تيماء، ووثّقت "سبق" صوراً جوية للسباق، حيث تعمل لجنة ميدان تيماء على فترات على تنظيم سباقاتٍ للهجن تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن، وتعمل اللجان على آلية الترقيم والتعليق والتصوير وغيرها من التحضيرات، فيما تعمل بلدية المحافظة وفرع المواصلات أيضاً على المساهمة في عمليات تأهيل أرضية الميدان.