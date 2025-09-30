"الدفاع المدني" يستعرض في "إنترسك 2025" طائرة بحث وإنقاذ بمدى 20 كم وحمولة 40 كجم

الطائرة تتميز بتصميم متين وهيكل قوي، إضافة إلى تقنيات حديثة تضمن أداءً عاليًا في مختلف الظروف الجوية. وتصل مدة طيرانها إلى 60 دقيقة، بمدى يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.