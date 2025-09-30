"الدفاع المدني" يستعرض في "إنترسك 2025" طائرة بحث وإنقاذ بمدى 20 كم وحمولة 40 كجم

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني طائرة "البحث والإنقاذ" خلال مشاركتها في معرض "إنترسك السعودية 2025" المقام في الرياض.
الطائرة تتميز بتصميم متين وهيكل قوي، إضافة إلى تقنيات حديثة تضمن أداءً عاليًا في مختلف الظروف الجوية. وتصل مدة طيرانها إلى 60 دقيقة، بمدى يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.
وتتيح الطائرة حمل معدات وأطواق النجاة، مع قدرة على توصيل المستلزمات الطبية اللازمة، كما تدعمها كاميرا نهارية وليلية، وكشاف ضوئي، ومكبر صوت ثنائي الاتجاه لتسهيل عمليات الإنقاذ.