تحليق الطائرة بلا جاذبية.. شاهد تجربة مباشرة لـ"ريانة" و"علي" مع طلاب المملكة

عرضت الهيئة السعودية للفضاء، بثاً مباشراً للتجربة التفاعلية المباشرة لرائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، مع طلاب المملكة؛ وذلك من محطة الفضاء الدولية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن البث المباشر للتجربة التفاعلية المباشرة لرائدَي الفضاء السعوديين مع الطلاب لصُنع الطائرة الورقية في الفضاء، وكيف تحلّق الطائرة مع غياب الجاذبية.
يُشار إلى أن التجارب تسعى لتعزيز قدرات التحليل العلمي، ولزيادة اهتمام الطلاب بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة، مما سيسهم في تعزيز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءاً مهماً من المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث في خدمة البشرية.