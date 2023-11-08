"البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا".. إسهام إنساني لتعزيز الأمن المائي

"صافية سايدي" من قبيلة ماندينكا وهي مواطنة جامبية تبلغ من العمر حوالى 50 عامًا، التقت منسوبي الصندوق السعودي للتنمية أثناء رحلتهم لجمهورية جامبيا، وهي مستفيدة من أعمال البرنامج في جامبيا، منذ أن كانت طفلة صاحبة 12 عامًا؛ حيث حفرت البئر التي تستفيد منها صافية في عام 1985م، وهي تأتي كل يوم وتأخذ الماء لتستفيد من ذلك البئر هي وعائلتها، وتشكر المملكة العربية السعودية على ذلك، وقالت: "معظم السكان يعتمدون على هذه البئر منذ سنوات لأجل تحقيق الأمن المائي والغذائي لهم".