وزارة التعليم و"موهبة" تعلنان بدء التسجيل في "إبداع 2026"

وأكد الأمين العام لـ"موهبة"، الدكتور عبدالعزيز الكريديس، أن الأولمبياد يجسد الشراكة التكاملية مع وزارة التعليم، ويعكس حرص القيادة على رعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن "إبداع" أسهم منذ انطلاقه في صقل مهارات عشرات الآلاف من الطلبة، ومكنهم من تمثيل المملكة عالميًا وتحقيق إنجازات نوعية.