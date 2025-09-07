وزارة التعليم و"موهبة" تعلنان بدء التسجيل في "إبداع 2026"

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026" في نسخته الـ16، وذلك لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، على أن يستمر التسجيل حتى 30 سبتمبر الجاري.
ويُعد "إبداع" مسابقة علمية سنوية تقوم على التنافس عبر تقديم مشاريع علمية فردية، تُقيّم إلكترونيًا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وصولًا إلى المشاركة في معرض "آيسف" الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الأمين العام لـ"موهبة"، الدكتور عبدالعزيز الكريديس، أن الأولمبياد يجسد الشراكة التكاملية مع وزارة التعليم، ويعكس حرص القيادة على رعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن "إبداع" أسهم منذ انطلاقه في صقل مهارات عشرات الآلاف من الطلبة، ومكنهم من تمثيل المملكة عالميًا وتحقيق إنجازات نوعية.
وأضاف أن الطلبة السعوديين المتأهلين من "إبداع" سجلوا حضورًا لافتًا في المحافل الدولية، مثل معارض "آيسف"، و"آيتكس"، و"تايسف"، مما يعكس حجم الاستثمار الوطني في المواهب الشابة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف الأولمبياد إلى تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف وتطوير مهاراتهم في البحث والابتكار، لتمثيل المملكة بمشاريع متميزة على الساحة الدولية.
ويمر "إبداع" بست مراحل تنظيمية، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، تليها المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ثم معارض المناطق التعليمية، يليها رفع المشاريع إلكترونيًا على موقع "موهبة"، والتحكيم الإلكتروني، ومن ثم المعارض المركزية، فمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وصولًا إلى البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية في معرض "آيسف".
يُذكر أن "إبداع 2025" سجل مشاركة قياسية تجاوزت 291 ألف طالب وطالبة من 16 منطقة تعليمية و49 إدارة، ما يعكس تزايد اهتمام الطلبة بالتميز العلمي، والدور المتنامي لشركاء الموهبة في تمكينهم وتعزيز قدراتهم.