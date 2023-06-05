وزارة "الحج" تنظم حفل صُنّاع الإبداع بجدة تحت شعار "التغيير.. الأثر.. الاستدامة"

نظمت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، حفل صُنّاع الإبداع لعام 2023، بمحافظة جدة، تحت شعار " التغيير.. الأثر.. الاستدامة"، وذلك برعاية وحضور الوزير الدكتور توفيق الربيعة، وحضور نائبه الدكتور عبد الفتاح مشاط، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي م. سعيد الغامدي، ومساعد محافظ الهيئة العامة للأوقاف بندر الريحان، والرئيس التنفيذي والمؤسس لـ STV عبدالرحمن طرابزوني وعدد كبير من قيادات الوزارة والقطاع الحكومي والخاص.
وفي التفاصيل، أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم على هامش حفل صناع الإبداع بجدة: أن أحد أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال برنامج ضيوف الرحمن، هو تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين والزوار، والحمد لله حققنا هذا العام أرقاماً قياسية في هذا الجانب، وذلك بنسبة زيادة بلغت 30%.
وقال الدكتور "الربيعة": نعمل نحن في الوزارة وبرنامج ضيوف الرحمن وشركة كدانة للتنمية والتطوير (المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وحماها)، على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في خدمات الحج والعمرة، وكذلك تحفيزه، بصفته شريكاً أساسياً ومساهماً لعملية تطوير الخدمات لضيوف الرحمن وإثراء وتعميق تجربتهم العظيمة.
واستعرض "الربيعة" بعض فرص الاستثمار، وقال: حقيقةً هناك فرص هائلة مع ازدياد أعداد المعتمرين، لتقديم خدمات متميزة في مجالات تقنية وغيرها، ومنها خدمة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى خدمة الإرشاد، فكثير من الحجاج يرغبون أن يكون معهم مرشد يخدمهم، ويساعدهم في كيفية أداء العمرة الصحيحة، ولازلنا بحاجة لإيجاد منظومة كاملة للمرشدين وتقييمهم ووضعهم في قالب يسهل الوصول إليه من جانب ضيوف الرحمن.
وتأتي تلك الخطوة انطلاقاً من دور الوزارة في دعم وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين منسوبيها وقطاعات الحج والعمرة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف الحفل إلى تعزيز تكامل الجهود والأدوار بين وزارة الحج والعمرة من جهة، وشركات الحج والعمرة من جهة أخرى، ورفع روح الإنجاز بين الشركات للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك تسليط الضوء على النماذج الإبداعية والريادية الناجحة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الوزارة في صنع تجربة دينية فريدة وميسرة لهم.
وشهد الحفل جلسة حوارية مع مساعد محافظ الهيئة العامة للأوقاف، والرئيس التنفيذي والمؤسس لـ STV، تحدثوا فيها عن أهمية دعم وربط تطبيقات منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وأثرها في تقديم الخدمات لهم ،بما يسهم في إثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية، وذلك بحضور جمع من المتخصصين وأصحاب المشاريع التقنية الرائدة.
وتضمن الحفل أيضاً إقامة معرض لـ (10) فِرق عمل إبداعية من خريجي برنامج سفير الإبداع في مساراته المختلفة، إلى جانب تقديم عروض منتجات وخدمات (10) شركات ناشئة متخرجة من مسرعة أعمال الحج والعمرة أمام نخبة من المستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة منطقة خاصة للتواصل وتبادل الآراء مع المستثمرين.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين والفائزين في برنامج سفير الإبداع، بالإضافة إلى سفراء الإبداع المتميزين، وخريجي مسرّعة أعمال الحج والعمرة.