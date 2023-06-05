وزارة "الحج" تنظم حفل صُنّاع الإبداع بجدة تحت شعار "التغيير.. الأثر.. الاستدامة"

واستعرض "الربيعة" بعض فرص الاستثمار، وقال: حقيقةً هناك فرص هائلة مع ازدياد أعداد المعتمرين، لتقديم خدمات متميزة في مجالات تقنية وغيرها، ومنها خدمة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى خدمة الإرشاد، فكثير من الحجاج يرغبون أن يكون معهم مرشد يخدمهم، ويساعدهم في كيفية أداء العمرة الصحيحة، ولازلنا بحاجة لإيجاد منظومة كاملة للمرشدين وتقييمهم ووضعهم في قالب يسهل الوصول إليه من جانب ضيوف الرحمن.