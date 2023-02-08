"الجيومكانية" توقّع عقدًا لتطوير نسخة 2023 لمنصتها خلال مؤتمر "ليب 23"

وتهدف الهيئة الجيومكانية من خلال هذا المشروع إلى تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية لتعزيز الخدمات التي تشمل أطلسًا إلكترونيًا للمملكة، وتطوير بوابة البيانات الجيومكانية المفتوحة لأهداف التنمية المستدامة SDGs، وخدمات التوأمة الرقمية لمدينة الرياض، وخدمات التنقل والملاحة، وخدمات بيانات الطرق، إضافة إلى بيانات نقاط الاهتمام، وبيانات المباني ثلاثية الأبعاد، والمعلومات الآنية للطرق، والشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر، وأدوات تحويل للمراجع الجيوديسية، وخدمات الشبكة الوطنية لمحطات المد والجزر.