رغم الغضب وضغوط العمل.. "حشوان": 9 نصائح للموظف قبل التسرع بالاستقالة وترك الوظيفة

وفي مقاله "لا تستقل قبل إيجاد البديل" بصحيفة "مكة"، يقول "حشوان": "ما جعلني أفكر في الكتابة عن هذا الموضوع هو عدد الحالات التي مرت عليّ شخصيًا لموظفين قاموا بالتسرع والاستقالة من وظائفهم دون وجود بديل؛ لعدة أسباب منها اختلافهم مع رؤسائهم أو عدم التقدير أو زيادة ضغط العمل أو زيادة المهام الموكلة إليهم أو تغيير مواقع عملهم في المنظمة، أو تأخر ترقياتهم أو الزيادة في رواتبهم أو عدم وجود أي تقدم مادي أو مهني لهم، أو غير ذلك من الأسباب التي جعلتهم يتسرعون في اتخاذ هذا القرار قبل وجود عمل بديل ويفقدون مصدر دخلهم الوحيد واستقرارهم المادي ومناصبهم التي قد لا يجدون مثيلاً لها، فيضطرون للبدء في مرحلة بحث لوظيفة جديدة، خاصة هذه الأيام التي أصبحت فيها الوظائف مقننة بسبب التطور والتكنولوجيا التي بدأت في إحداث تغييرات على تكلفة رأس المال مقابل العمالة وتكلفة المعاملات ووفرة الإنتاج وسرعة الابتكار، ولا ننكر أن للتطور والتكنولوجيا أيضا تأثيرًا إيجابيًا في توفير بعض الوظائف ولكن بمتطلبات خاصة جدا".