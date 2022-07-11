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"فيديو أم الشهيدين".. مشاعر جياشة تَلقى رواجًا و"خالد بن سلمان" يتفاعل

اعتزت باستشهاد ابنيها مُبدية استعدادها لخدمة الوطن مقدمة الدعاء للقيادة
"فيديو أم الشهيدين".. مشاعر جياشة تَلقى رواجًا و"خالد بن سلمان" يتفاعل
محمد المواسي

لقي مقطع من لقاء لقناة "الإخبارية" السعودية، تداولًا واسعًا في مواقع التواصل وتفاعل معه الآلاف ما بين تعليقات وأبيات شعرية وإشادات واسعة بحديث أم الشهيدين وصدق مشاعرها الجياشة.

وتفاعل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع المقطع وعلق عليه عبر تغريدة قال فيها: "‏تضحيات مشهودة، وجنود مخلصون.. يقف وراءهم آباء عظماء، وأمهات عظيمات، يستمد منهم العزم والقوة والولاء للوطن".

وكانت مواطنة سعودية والدة لشهيدين قد عبّرت عن صادق مشاعرها من خلال لقاء تلفزيوني أبدت فيه استعدادها لخدمة الوطن واعتزازها باستشهاد ابنيها.

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
حج 1443

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