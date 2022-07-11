"فيديو أم الشهيدين".. مشاعر جياشة تَلقى رواجًا و"خالد بن سلمان" يتفاعل

وتفاعل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع المقطع وعلق عليه عبر تغريدة قال فيها: "‏تضحيات مشهودة، وجنود مخلصون.. يقف وراءهم آباء عظماء، وأمهات عظيمات، يستمد منهم العزم والقوة والولاء للوطن".