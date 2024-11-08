"السلمي" يشكر القيادة على تكليفه رئيسًا لجامعة الملك خالد

رفع الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الموافقة السامية على تكليفه رئيسًا لجامعة الملك خالد، منوهًا بما حظي به قطاع التعليم في المملكة من دعم ورعاية كمختلف قطاعات الدولة.
كما تقدم "السلمي" بالشكر للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها ونائب أمير المنطقة الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، على ما حظيت به جامعة الملك خالد من اهتمام مكّنها من أداء أدوارها على المستوى الوطني والانطلاق نحو العمل على تحقيق التنافسية العالمية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأكد "السلمي" الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به الجامعة لتواصل مسيرتها في خدمة المجتمع والإسهام في التنمية الوطنية.
وأشار إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجامعة ومنسوبيها لمواكبة التطور النوعي الذي تشهده مختلف قطاعات الدولة، داعيًا الله عز وجل أن يعينه ومنسوبي وطلاب الجامعة على خدمة الوطن بما يحقق تطلعات القيادة.