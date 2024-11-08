"السلمي" يشكر القيادة على تكليفه رئيسًا لجامعة الملك خالد

كما تقدم "السلمي" بالشكر للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها ونائب أمير المنطقة الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز ووزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، على ما حظيت به جامعة الملك خالد من اهتمام مكّنها من أداء أدوارها على المستوى الوطني والانطلاق نحو العمل على تحقيق التنافسية العالمية في ضوء رؤية المملكة 2030.