"أوتار مشدودة وتقرحات".. تدخّل طبي بالعلا ينهي معاناة طفل مع صعوبة المشي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل وتقويم الأطراف بمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من صعوبة المشي.
وفي التفاصيل، أوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن الطفل حضر إلى طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن برفقة والديه وهو يعاني من صعوبة في المشي وشد الأوتار للأطراف السفلية مع وجود تقرحات في مقدمة القدمين؛ نتيجة تعرضه لنقص الأكسجين في المخ منذ الصغر.
وبيّن التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية تتضمن تطويل وتري العرقوب للكاحلين ووضع الجبيرة المناسبة له واستكمل برنامجه العلاجي وبعد قضاء فترة 6 أسابيع تمت إزالة الجبائر وتحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.