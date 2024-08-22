"أوتار مشدودة وتقرحات".. تدخّل طبي بالعلا ينهي معاناة طفل مع صعوبة المشي

وفي التفاصيل، أوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن الطفل حضر إلى طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن برفقة والديه وهو يعاني من صعوبة في المشي وشد الأوتار للأطراف السفلية مع وجود تقرحات في مقدمة القدمين؛ نتيجة تعرضه لنقص الأكسجين في المخ منذ الصغر.