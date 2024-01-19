المتعة والترفيه كل خميس وجمعة.. تدشن فعالية "كشتة" بوادي الدواسر في مشاهد

كما استمع، خلال جولته على الفعاليات، إلى شرح موجز من المشرف على فعالية "كشتة " رئيس بلدية المحافظة المهندس حمد بن سالم آل مخلص الذي بيّن أن الفعالية تفتح أبوابها للزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض.