المتعة والترفيه كل خميس وجمعة.. تدشن فعالية "كشتة" بوادي الدواسر في مشاهد

دشّن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، فعالية "كشتة" التي تنظمها بلدية وادي الدواسر، وذلك في ساحة حديقة الملك فهد بالشرافاء، بحضور عدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
واطَّلع محافظ وادي الدواسر على ما تتضمنه فعالية "كشتة" من برامج تفاعلية عبر مجموعة من الأركان المتنوعة، لصنع الفرحة وتلبية الاحتياجات الترفيهية والمجتمعية.
كما استمع، خلال جولته على الفعاليات، إلى شرح موجز من المشرف على فعالية "كشتة " رئيس بلدية المحافظة المهندس حمد بن سالم آل مخلص الذي بيّن أن الفعالية تفتح أبوابها للزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض.
وأبدى إعجابه بما شاهده من جاهزية عالية من بلدية المحافظة لتفعيل المبادرات المجتمعية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن ما تقدمه فعالية "كشتة" من محتوى معرفي وترفيهي وتفعيل الحدائق والمنتزهات العامة للزوار يسهم في زيادة المعرفة بأهمية جودة الحياة من خلال ابتكار أساليب جديدة تعزز من مشاركة المواطن والمقيم بطريقة تفاعلية ومميزة.