القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام؛ بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام؛ بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.