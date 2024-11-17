"العجيان": مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق يستعد لاستقبال طلبات المشاركين

وأشار "العجيان" إلى أهمية التحضير والاستعداد الجيد الذى يتسق مع التنظيم والعمل الاحترافي والتقيد بالأنظمة من قِبل الراغبين بالمشاركة بأجنحته وذلك سعيًا لمواكبة التطلعات المستقبلية المنشودة وتحقيق الأهداف المرجوة لنجاحه وإظهارها بالمظهر المتميز أمام الزوار والمتسوقين والسعي نحو استمراريته كل موسم، وبما يُسهم في تنمية الجوانب الزراعية والاقتصادية والحضارية والسياحية بالمحافظة، إضافةً إلى إسهامه في إعادة الحيوية للقطاع السياحي والاقتصادي، وتعزيزه لاستفادة المزارعين من مواردهم المتنوعة.