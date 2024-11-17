"العجيان": مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق يستعد لاستقبال طلبات المشاركين

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، كشفت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في مهرجان الحمضيات التاسع بمحافظة الحريق، وفق الشروط مع الأخذ بالاعتبار أهمية تجديد السجلات الزراعية للمزارعين ورخصة النحالة للنحالين والشهادات الصحية للأسر المنتجة.
وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق إبراهيم بن عبدالله العجيان أنه على جميع الراغبين بالمشاركة في المهرجان الإسراع مبكرًا بتجديد السجلات الزراعية للمزارعين ورخصة النحالة للنحالين وكذلك تجديد الشهادات الصحية للأسر المنتجة.
وأشار "العجيان" إلى أهمية التحضير والاستعداد الجيد الذى يتسق مع التنظيم والعمل الاحترافي والتقيد بالأنظمة من قِبل الراغبين بالمشاركة بأجنحته وذلك سعيًا لمواكبة التطلعات المستقبلية المنشودة وتحقيق الأهداف المرجوة لنجاحه وإظهارها بالمظهر المتميز أمام الزوار والمتسوقين والسعي نحو استمراريته كل موسم، وبما يُسهم في تنمية الجوانب الزراعية والاقتصادية والحضارية والسياحية بالمحافظة، إضافةً إلى إسهامه في إعادة الحيوية للقطاع السياحي والاقتصادي، وتعزيزه لاستفادة المزارعين من مواردهم المتنوعة.
يُذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق بمشيئة الله تعالى أول شهر رجب القادم، ويستمر لمدة عشرة أيام، بتنظيم وإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمتابعة من محافظة الحريق، ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط : : https://agriserv.sa/ninth-citrus-festival