لاستغلال الفرص الواعدة.. انطلاق منتدى الأعمال السعودي - التركي الإثنين المقبل

تنطلق يوم الإثنين المقبل، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - التركي ، الذي تنظّمه غرفة الرياض، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ورئيس جمعية الموصياد لرجال الأعمال والصناعيين المستقلين محمود أصمالي، ورئيس منتدى الأعمال الدولي إيرول يارار، إلى جانب مشاركة أكثر من 200 شركة تركية.
يأتي تنظيم المنتدى الذي سيُقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استكمالاً لجهود التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعَي الأعمال في البلدين التي كانت قد تمّت خلال ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي عُقد بإسطنبول في أكتوبر 2023م، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.
وستشهد الفعاليات إقامة معرضٍ مصاحبٍ للمنتجات التركية، إلى جانب لقاءاتٍ ثنائية للشركات التركية مع رجال وسيدات الأعمال.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية، وإقامة عديدٍ من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل ما يتوافر من فرصٍ واعدة في اقتصادَي الدولتيْن وما تشهده العلاقات من اهتمامٍ من قِبل قيادة البلدين الشقيقين، إضافة إلى أنه يشكّل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي - التركي، الذي بلغ عام 2023م، أكثر من 26 مليار ريال، إلى مستويات أكبر وذلك من خلال إقامة علاقات شراكات اقتصادية واستثمارية بين الشركات السعودية والتركية.
يُذكر أن الشركات التركية المشاركة في المنتدى متخصّصة في قطاعات: البناء والمقاولات ومواد البناء، والسيارات وقطع الغيار، والمنسوجات والأغذية والأثاث، والطاقة والآلات والحديد والصلب، والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والخدمات اللوجستية، وسيتم على هامش المنتدى توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الشركات التركية والسعودية في مجال تخصّصات الشركات التركية.