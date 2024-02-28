لاستغلال الفرص الواعدة.. انطلاق منتدى الأعمال السعودي - التركي الإثنين المقبل

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية، وإقامة عديدٍ من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل ما يتوافر من فرصٍ واعدة في اقتصادَي الدولتيْن وما تشهده العلاقات من اهتمامٍ من قِبل قيادة البلدين الشقيقين، إضافة إلى أنه يشكّل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي - التركي، الذي بلغ عام 2023م، أكثر من 26 مليار ريال، إلى مستويات أكبر وذلك من خلال إقامة علاقات شراكات اقتصادية واستثمارية بين الشركات السعودية والتركية.