"القصبي": التجارة السعودية - البريطانية تخطت 79 مليار جنيه إسترليني و"المستقبل العظيم" تغطي 60 مبادرة

قال وزير التجارة ماجد القصبي؛ إن مبادرة "المستقبل العظيم" السعودية - البريطانية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد، وتغطي أكثر من 60 مبادرة في 13 قطاعاً مختلفاً.
وأشار إلى أن الفترة ما بين 2018 حتى 2023، شهدت نمواً بأكثر من الثلث؛ أي ما يعادل نحو 79 مليار جنيه إسترليني، وهذا النمو وفّر عام 2022 فقط، فرصاً بأكثر من 1.3 مليار، مشيراً إلى أن أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سعوديين أكملوا تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.
وأكّد القصبي؛ أن الاستثمارات السعودية - البريطانية واعدة أكثر، وهناك رخصٌ لمستثمرين بريطانيين، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي زاخرٌ بالفرص، وأن المبادرة تضم 50 جلسة و10 ورشات عمل و20 جلسة حوارية وزارية، بمشاركة 800 شركة من البلدين.