"القصبي": التجارة السعودية - البريطانية تخطت 79 مليار جنيه إسترليني و"المستقبل العظيم" تغطي 60 مبادرة

وأشار إلى أن الفترة ما بين 2018 حتى 2023، شهدت نمواً بأكثر من الثلث؛ أي ما يعادل نحو 79 مليار جنيه إسترليني، وهذا النمو وفّر عام 2022 فقط، فرصاً بأكثر من 1.3 مليار، مشيراً إلى أن أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سعوديين أكملوا تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.