شفاعة أمير الحدود الشمالية تُثمر عتق رقبة مواطن من القصاص

استجابةً لشفاعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أعلن المواطن مصعب بن صالح العنزي، تنازله عن حقه في القصاص في قضية ابنه صالح -رحمه الله- وذلك انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحث على تعزيز قيم التسامح والعفو.