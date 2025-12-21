"السجل العقاري" يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في مناطق الرياض والحدود الشمالية وتبوك والجوف

ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة رفحاء: (حي مخطط التوسعي، حي مخطط استثماري، حي مخطط سوق الماشية والأعلاف، حي المخطط الإداري، حي مخطط هجرة أبو صور، حي مخطط هجرة القصوريات، حي اليرموك، حي الملقا، حي مخطط تنظيمي لأرض المواطن متعب بن هباس، حي مركز خدمة روضة هباس طريق رفحاء، حي هجرة طلعة التمياط، حي ملحق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات، حي مخطط معتمد ج/3د، حي أرض سلاح الحدود، حي الربيع، حي المعارض، حي مخطط أحواش الأغنام، حي أحواش الأغنام، حي الخالدية، حي الضاحية، حي السلام، حي الأيدية، حي هجرة المركوز، حي مخطط 555، حي مخطط هجرة الحدقة، حي هجرة زبالا، حي هجرة ابن سوقي، حي سنار نعجة، حي أعيوج لينة المخطط، حي مخطط استثماري الاستراحات، حي مخطط حكومي، حي المحمدية، حي الفيصلية، حي رغوة، حي مخطط تنظيمي لموقع الإيواء، حي شبوك الأغنام، الحي الإداري، حي مخطط المستودعات، حي المساعدية، حي المنطقة السكنية نموذجية طلعة التمياط، حي المدينة، حي مخطط وحظائر المواشي بطلعة التمياط، حي مخطط هجرة الخشيبي، حي الصناعية، حي مخطط الربيع المعتمد، حي العجرمية، حي مخطط روضة هباس، حي لينة الجديدة، حي لينة القديمة، حي مخطط تهذيبي لهجرة القصوريات، حي مخطط الخرسانة والدراكيل، حي النموذجية، حي هجرة لوقة، حي الورود، حي الجميماء، حي الدوائر الحكومي، حي الجبهان، حي مخطط الصناعية، حي المروج، حي هجرة قيصومة فيحان، الحي القديم، حي مخطط فيصل، حي العزيزية، حي الإسكان الخيري، حي القادسية، حي الشمال، حي الملز، حي الروضة، حي التشاليح، حي مخطط معارض السيارات، حي التعاون، حي العمال، حي مخطط سكني معتمد، حي مركز خدمة روضة هباس أبو صور، حي مخطط معتمد ج/4د، حي الرمال، حي الرفاع)، والأحياء التالية في محافظة طريف: (حي المتنزه، حي الياسمين، حي الروابي، حي الخالدية، حي الواحة، حي الفيصلية، حي القرو، حي الصالحية، حي النهضة، جزءًا من حي العزيزية، جزءًا من حي العروبة، حي الخليج، حي سلطانة، حي الشفاء، حي اليرموك، حي الورود، حي المنطقة الصناعية 1، حي الصناعية، حي المساعدية).