محليات

دوريات المجاهدين بجازان تقبض على شخص لترويجه 150 كجم قات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على شخص لترويجه 150 كجم قات

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه (150) كجم من نبات القات المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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