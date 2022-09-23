﻿جائزة " الرواد " لخالد المالك من المجلس الأعلى للإعلام بمصر

سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية الأستاذ كرم جبر جائزة " الرواد " للأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ، رئيس تحرير جريدة الجزيرة ،في احتفالية نظمها المجلس في قلعة صلاح الدين يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر 2022م ، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.
وجاء التكريم للأستاذ المالك نظير إسهاماته الصحفية والإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولهم العربية، و على رأسها القضية الفلسطينية ، و تقديرا للجهود المضنية التي قام بها في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية وتقديرا لدوره البارز ولجهوده المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي ودوره الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي واعترافا بجهوده وعطاءاته وتاريخه في تعزير دور الصحافة المكتوبة.