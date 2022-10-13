شركة الوعلان للتجارة تُطلق حملة جديدة بمزايا حصرية لعملاء جينيسيس

تستند العلامة التجارية الرائدة على فلسفة التصميم المتأصلة والمعروفة بمفهوم "الأناقة الرياضية"، ويتجلى روعة التصميم وفخامته في أسطول واسع من سيارات جينيسيس، الذي يشمل طراز G70 و G80 من فئة سيدان الفخمة متوسطة الحجم، وG90 من فئة سيدان الفخمة الجديدة بالحجم الكامل، بالإضافة إلى طراز GV70 وGV80 من فئة السيارات الفارهة.