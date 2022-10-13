شركة الوعلان للتجارة تُطلق حملة جديدة بمزايا حصرية لعملاء جينيسيس

أطلقت شركة الوعلان للتجارة، حملة كاملة من العروض والباقات والتجارب، لعملائها مع امتيازات حصرية على جميع طرازات جينيسيس.
تستند العلامة التجارية الرائدة على فلسفة التصميم المتأصلة والمعروفة بمفهوم "الأناقة الرياضية"، ويتجلى روعة التصميم وفخامته في أسطول واسع من سيارات جينيسيس، الذي يشمل طراز G70 و G80 من فئة سيدان الفخمة متوسطة الحجم، وG90 من فئة سيدان الفخمة الجديدة بالحجم الكامل، بالإضافة إلى طراز GV70 وGV80 من فئة السيارات الفارهة.
يمكن لعملاء جينيسيس الاستفادة من جملة من المزايا الحصرية منها إمكانية التمويل البنكي مع بنك السعودي الفرنسي والبنك الاهلي التجاري بدفعة أولى 50%، والدفعة الثانية 50% بعد عامين من شراء طرازات جينيسيس وبدون رسوم ادارية وبمعدل النسبة هي 0%.
ولضمان حصول عملاء جينيسيس على أفضل تجربة للشراء وامتلاك السيارة دون متاعب، الوعلان يقدم صيانة دورية مجانية لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، يغطي أعمال الصيانة.
تشمل المزايا الإضافية التي تقدمه شركة الوعلان للتجارة، لعملائها في الرياض أيضاً ضمان الشركة المصنعة لمدة 5 سنوات غير محدود الكيلومترات، الذي يضمن ثقة العملاء ويساعدهم في اتخاذ قرار الشراء. تقدم الشركة أيضاً خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات لضمان راحة البال، فضلاً عن مجموعة خدمات جينيسيس "كونسيرج" لمدة عامين.
لمزيد من المعلومات حول العروض والميزات والباقات الحصرية، يرجى التواصل مع فريق شركة الوعلان للتجارة، أو زيارة الموقع الإلكتروني