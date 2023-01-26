طرحها "الشورى" ومختصون: لا ننصح.. دراسة زيادة "القرض المدعوم" تعود للمشهد

وأضاف أنه وفقاً لهذه الرؤية التي لا تتجاوز النظر إلى جانب أحادي من المشكلة "جانب التمويل"، فلا يستبعد أن تتم المطالبة بزيادة حدود القرض المدعوم مرات أخرى مع كل ارتفاع في الأسعار، ومع كل تجاوز لقيم المساكن للقدرة الشرائية والائتمانية للأفراد ما يعني الدخول في حلقة مفرغة من الارتفاع المتبادل بين زيادة القروض من جانب، وزيادة تضخم الأسعار من جانب آخر كل بند يغذي الآخر دون الوصول إلى منطقة مستقرة.