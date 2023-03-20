"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 6 أطنان سلال غذائية في كوسوفو

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6 أطنان و100 كيلو غرام من السلال الغذائية في مدينة بريشتينا بجمهورية كوسوفو، ضمن مشروع سلة إطعام في كوسوفو لعام 2023م، استفاد منها 100 أسرة بواقع 500 فرد.
يأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع الشعب الكوسوفي، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة أديس أبابا عاصمة جمهورية أثيوبيا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 5.000 حالة، وتوزيع 1.200 نظارة طبية، وإجراء 150 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.