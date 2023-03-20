"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 6 أطنان سلال غذائية في كوسوفو

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع الشعب الكوسوفي، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.