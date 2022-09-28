رئيس المنظمة العربية للسياحة يرفع التهنئة لولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

رفع رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، باسم أسرة السياحة العربية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأكد "آل فهيد" أن الثقة الملكية ستضاعف الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات المالية العامة، خاصة في المجال السياحي الذي يـعد ركيزة أساسية لرؤية السعودية في رفع إسهام القطاع إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى ما حققته السعودية مؤخرًا من تصدُّر لدول مجموعة العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة وفق مؤشر منظمة السياحة العالمية؛ الأمر الذي يؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة قادرة على استضافة 100 مليون زيارة سنويًّا بحلول عام 2030.
وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد، وأن يديم الأمن والأمان على السعودية، بما تشهده من قفزات تنموية بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة.