رئيس المنظمة العربية للسياحة يرفع التهنئة لولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

وأكد "آل فهيد" أن الثقة الملكية ستضاعف الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات المالية العامة، خاصة في المجال السياحي الذي يـعد ركيزة أساسية لرؤية السعودية في رفع إسهام القطاع إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.