تصريح لـ 1827 "لنشاً" و"طرّاداً".. موسم الروبيان ينطلق غداً بالشرقية

يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، غدًا، موسم الروبيان 2022م، الذي يستمر لمدة ستة أشهر وينتهي بتاريخ 31 يناير 2023م.
ويشهد هذا الموسم، التصريح لأكثر من 1827 مركب صيد كبيرة "لنش" ومراكب صيد صغيرة "طرّاد" على طول ساحل الخليج العربي الممتد من محافظة الخفجي إلى شاطئ سلوى جنوب محافظة الأحساء بعدد أكثر من 2840 عامل صيد.
يُذكر أن موسم الروبيان العام الماضي 2021م، شهد صيد أكثر 15567 طناً من الروبيان، وتراوحت الأسعار للمنّ الواحد (16 كيلو) بين 200 ريال للروبيان الحجم الصغير و700 ريال للروبيان الحجم الكبير.