تصريح لـ 1827 "لنشاً" و"طرّاداً".. موسم الروبيان ينطلق غداً بالشرقية

ويشهد هذا الموسم، التصريح لأكثر من 1827 مركب صيد كبيرة "لنش" ومراكب صيد صغيرة "طرّاد" على طول ساحل الخليج العربي الممتد من محافظة الخفجي إلى شاطئ سلوى جنوب محافظة الأحساء بعدد أكثر من 2840 عامل صيد.