"مدن" توقع اتفاقية لإنشاء 52 مصنعًا جاهزًا في جدة لتعزيز الاستثمارات الخليجية

وأنهت "مدن" خلال عام 2024 عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة تضمنت إنشاء 20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد، و12 مصنعًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في واحة مدن بجدة، وإنشاء 24 مصنعًا بمساحة 225 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، و20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد بالمدينة الصناعية بالطائف.