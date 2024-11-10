"مدن" توقع اتفاقية لإنشاء 52 مصنعًا جاهزًا في جدة لتعزيز الاستثمارات الخليجية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة "أوسارا للتطوير العقاري" إحدى شركات الاستثمار العُمانية اتفاقية استثمارية لإنشاء 52 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية الثانية بجدة.
ويُعد المشروع الأول من نوعه الذي يطوره القطاعُ الخاص الخليجي للمشاركة في إنشاء المصانع الجاهزة وتطويرها في المدن الصناعية، وفق أهداف "مدن" بتطوير وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات والتحالفات الإستراتيجية المستدامة تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجيات الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية 2030.
وتُسهم الاتفاقية في تمكين ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويُعد خطوة جديدة على مسار خطط منح القطاع الخاص دورًا أكبر للمشاركة في التنمية الصناعية، حيث تصل المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 45 ألف متر مربع.
ويأتي ذلك بالمواءمة مع إطلاق "مدن" عددًا من الخدمات والمنتجات الإبداعية التي تلبي رغبات وتطلعات المستفيدين، مثل منتج المصانع الجاهزة الذي يتجاوز عددها 1500 مصنع، وتطوير منتج "متمم" الذي يُمكن المصانع والشركات من الاستفادة في الاستضافة في مصانع قائمة ودعمها في العمليات التصنيعية.
وأنهت "مدن" خلال عام 2024 عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة تضمنت إنشاء 20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد، و12 مصنعًا بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد في واحة مدن بجدة، وإنشاء 24 مصنعًا بمساحة 225 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، و20 مصنعًا بمساحة 450 مترًا مربعًا للمصنع الواحد بالمدينة الصناعية بالطائف.
إضافة إلى إنشاء 40 وحدة مساندة بواحة مدن بالأحساء، و32 مصنعًا جاهزًا ووحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال وذلك وفق رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية.
وتواصل "مدن" منذ إنشائها في عام 2001م، تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية، إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6,882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.