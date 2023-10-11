"موسم الرياض" يراهن على الإثارة في منافسات UFC Fight Night القتالية

عندما قرر موسم الرياض أن يستضيف فعاليات مشوقة وجذابة وغير تقليدية، تلفت الأنظار إليها، وقع اختياره على تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA).
وتتسم منافسات UFC Fight Night بالكثير من الندية والإثارة، التي جعلت منها مطلبًا للكثير من الأُسر والعزاب من جميع الجنسيات حول العالم، التي تقطع المسافات لمشاهدة هذه التحديات والمنافسات، والاستمتاع بما تقدمه من فنون قتالية جديدة، نجحت في لفت الأنظار إليها على نطاق دولي عريض.
وفي ليلة مليئة بالإثارة والندية قرر موسم الرياض أن يستضيف يوم السبت 2 مارس من العام المقبل (2024) تحديات UFC Fight Night. ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًّا في بطولات UFC.
وتأتي استضافة منافسات UFC Fight Nightالقتالية وفاء بالوعد الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بأن موسم الرياض في نسخته الرابعة قرر أن يشارك بمنافسات جديدة ومنوعة، تحمل الكثير من المفاجآت لزوار الموسم.
ولمن لا يعرف، تعتبر UFC جزءًا من التكتل الإعلامي TKO Group Holdings الذي يُشار إليه في بورصة نيويورك بـ(NYSETKO)، ويقع مقرها الرئيسي في لاس فيغاس. ونالت هذه المنظمة الكثير من الشهرة العالمية؛ لما تقدمه من برامج ومنافسات حديثة ومتجددة.
ونجحت منافسات UFC في جذب 900 مليون أسرة في أكثر من 170 دولة حول العالم. وتضم قائمة الرياضيين في UFC أفضل رياضيي الفنون القتالية المشتركة في العالم، الذين يمثلون أكثر من 80 دولة.
وتشمل العروض الرقمية على الإنترنت للمنظمة UFC FIGHT PASS إحدى خدمات البث الرائدة عالميًّا للرياضات القتالية.
وتمثل استضافة موسم الرياض لتحديات UFC Fight Night نقلة نوعية جديدة في استضافة الأحداث العالمية، والرياضات المحببة لدى الجماهير من مختلف أنحاء العالم.
يؤكد حضور مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًّا مكانة السعودية كوجهة عالمية للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، التي تمثل الفنون القتالية المختلطة جزءًا أساسيًّا منها لدى فئات كثيرة من المترقبين لتحديات البطولة.
وسبق أن أعلن الرئيس التنفيذي لـUFC، دانا وايت، الرياضيين المشاركين في البطولة، التي تعد واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض هذا العام، التي ستنقلها مجموعة من الجهات العالمية.