"موسم الرياض" يراهن على الإثارة في منافسات UFC Fight Night القتالية

وتتسم منافسات UFC Fight Night بالكثير من الندية والإثارة، التي جعلت منها مطلبًا للكثير من الأُسر والعزاب من جميع الجنسيات حول العالم، التي تقطع المسافات لمشاهدة هذه التحديات والمنافسات، والاستمتاع بما تقدمه من فنون قتالية جديدة، نجحت في لفت الأنظار إليها على نطاق دولي عريض.