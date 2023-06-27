نجاح دخول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة وسط خدمات مكتملة وأجواء روحانية

ويعد مسجد المشعر الحرام من المساجد التي ارتبطت برسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيث يقع المسجد في مشعر مزدلفة في منتصف المسافة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف في منى، وهو المسجد الذي نزل النبي عند قبلته في حجة الوداع، وكان على جبل يقال له "قزح" ويفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة.