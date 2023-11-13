طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر جاهزية عالية لاستقبال مختلف الحالات الحرجة والطارئة على مدار الساعة

وقال د. أمجد عبيد رئيس القسم بالمستشفى أن المركز حقق الكثير من النجاحات الطبية اللافتة، واستطاع التعامل بكفاءة واحترافية عالية مع العديد من الحالات الحرجة، الناتجة عن الحوادث أو الجلطات الدماغية والقلبية وغيرها من الحالات، حيث يضم أسرة للكبار والعناية الأولية والحوادث، بالإضافة إلى وحدة كاملة مخصصة للعزل الصحي وبأسرة مجهزة بأنظمة آلية للتعامل السريع مع الحالات المعديّة ، بحيث لا يقتصر دورها على قراءة بيانات المريض وقياس المؤشرات الحيوية، بل يتم إعطاء إنذارات للطاقم الطبي في حال وجود أي قراءة غير سليمة للحالة المرضية، مضيفاً أن هناك تحوطات مشددة للحيولة دون إصابة المرضى والمراجعين والكوادر الطبية العاملة بالعدوى.