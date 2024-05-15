"المكافحة" تطيح بمروج "شبو" بالشرقية.. و"حرس حدود جازان" يحبط تهريب 165 كجم "قات"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
على صعيد آخر، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.