أكثر من مليون شجرة وشجيرة.. زرعتها هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

وبيّنت أنها مستمرّة في زراعة الأشجار والشجيرات؛ لما لها من دور كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل حدة العواصف الرملية، إلى جانب تأثيرها على النظم البيئية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض.

يُذْكَر أن الهيئة بدأت في مشاريع تنمية وتعزيز الغطاء النباتي منذ عام 2021، وسوف تنعكس هذه المشاريع على زيادة الرقعة الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة.