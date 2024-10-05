"متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة": التبرع لجهات غير رسمية يعرّض المتبرّع للمساءلة القانونية

وأضاف "الجطيلي": أن هذه الجهات غير الرسمية قد تكون جهات وهمية لا توصل التبرّعات لمستحقّيها، بالإضافة إلى أن هذه الجهات قد تكون مشبوهة، أو على علاقة مع أخرى داعمة للإرهاب، أو متورّطة في غسيل الأموال أو مجرمة حسب القوانين الدولية، وتعرّض المتبرع للمساءلة.