"متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة": التبرع لجهات غير رسمية يعرّض المتبرّع للمساءلة القانونية

أكّد متحدثُ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن التبرع لجهات غير رسمية يعرّض المتبرّع للمساءلة القانونية.
وأضاف "الجطيلي": أن هذه الجهات غير الرسمية قد تكون جهات وهمية لا توصل التبرّعات لمستحقّيها، بالإضافة إلى أن هذه الجهات قد تكون مشبوهة، أو على علاقة مع أخرى داعمة للإرهاب، أو متورّطة في غسيل الأموال أو مجرمة حسب القوانين الدولية، وتعرّض المتبرع للمساءلة.
ولفت إلى أنّ الأمر الملكي الكريم حصر كلّ ما يتعلّق بأعمال استقبال التبرعات أو إيصالها للمحتاجين بالخارج على مركز الملك سلمان للإغاثة، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك.