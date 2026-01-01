فيما تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، وتحديداً مشروع "القدية" العملاق، كشفت البيانات الهندسية والمقارنات الدولية عن تفوق "سيادي" مطلق لأفعوانية "رحلة الصقر" (Falcon’s Flight)، التي لم تحطم الأرقام القياسية فحسب، بل أعادت تعريف حدود الهندسة الترفيهية في العالم.
🚀 سرعة جنونية تتجاوز الحدود
أظهرت المقارنات الحديثة أن "رحلة الصقر" ستنطلق بسرعة مذهلة تتجاوز 250 كم/ساعة، لتزيح بذلك "فورمولا روسا" في عالم فيراري (أبوظبي) التي كانت تتربع على العرش بسرعة 240 كم/ساعة، وتترك "كينغدا كا" الأمريكية خلفها بمسافات شاسعة.
🏗️ ناطحة سحاب طائرة
وعلى صعيد الارتفاع، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها، ستُحلق "رحلة الصقر" في سماء القدية بارتفاع يتجاوز 160 متراً، محطمة رقم أفعوانية "كينغدا كا" في الولايات المتحدة (139 متراً)، لتصبح الرحلة الأطول والأعلى والأسرع على وجه الأرض.
🌍 رسالة سعودية للعالم
هذا التفوق الهندسي الذي رصدته تقارير "الإعلام التقني العالمي"، يضع "سكس فلاقز القدية" كوجهة أولى لا منافس لها لعشاق المغامرة حول العالم، ويترجم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحويل المملكة إلى قطب عالمي للترفيه والابتكار.
أبرز الأرقام في صراع القمة:
• رحلة الصقر (السعودية): +250 كم/ساعة | ارتفاع +160م.
• فورمولا روسا (الإمارات): 240 كم/ساعة | ارتفاع 52م.
• كينغدا كا (أمريكا): 206 كم/ساعة | ارتفاع 139م.