"رحلة الصقر" بالقدية.. الأفعوانية السعودية تكتسح الأرقام القياسية العالمية وتُزيح "عمالقة أمريكا والإمارات" عن الصدارة

فيما تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، وتحديداً مشروع "القدية" العملاق، كشفت البيانات الهندسية والمقارنات الدولية عن تفوق "سيادي" مطلق لأفعوانية "رحلة الصقر" (Falcon’s Flight)، التي لم تحطم الأرقام القياسية فحسب، بل أعادت تعريف حدود الهندسة الترفيهية في العالم.