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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التشادي

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
واس
واس

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين.

وهنأ سمو وزير الخارجية في بداية الاتصال وزير خارجية جمهورية تشاد بنجاح الحوار الوطني الشامل في بلاده، متمنياً المزيد من الأمن والاستقرار لجمهورية تشاد وشعبها الشقيق.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
وزير خارجية جمهورية تشاد
شريف محمد زين

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