بطن ضخم وفقر دم وضيق تنفس.. استئصال طحال يُنهي معاناة مريض بالقصيم

وبيّن التجمع أنه بعد إحالة المريض لعمل الفحوصات المخبرية والتحاليل اللازمة؛ تقرر القيام بالتدخل الطبي وإجراء عملية جراحية استغرقت خمس ساعات، وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد، حيث تم خلال العملية استئصال الطحال، وإجراء عملية مفاغرة بين الدوران البابي والدوران الجهازي، إضافة إلى خياطة الوريد الطحالي مع الوريد الكلوي، لتنتهي بذلك معاناة المريض الذي أصبح يتمتع بصحة جيدة بعد الانتهاء من العملية الجراحية ومتابعة العلاج الدوائي.