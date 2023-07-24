بطن ضخم وفقر دم وضيق تنفس.. استئصال طحال يُنهي معاناة مريض بالقصيم

استطاع فريق جراحي في مستشفى الرس العام، إنهاء معاناة مزمنة لمريض ناجمة عن ارتفاع توتر الدوران البابي الكبدي الذي أدى إلى توسع الأوردة المريئية، وأوردة جدار البطن، مما أحدث له تضخمًا في الطحال ونقصًا في عناصر الدم.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض البالغ من العمر 42 عامًا كان قد راجع العيادة المختصة بالمستشفى وهو يعاني من حالة إجهاد وتعب عام، وتظهر عليه علامات مرضية تمثلت في ضخامة حجم البطن مع فقر دم مزمن وضيق بالتنفس.
وبيّن التجمع أنه بعد إحالة المريض لعمل الفحوصات المخبرية والتحاليل اللازمة؛ تقرر القيام بالتدخل الطبي وإجراء عملية جراحية استغرقت خمس ساعات، وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد، حيث تم خلال العملية استئصال الطحال، وإجراء عملية مفاغرة بين الدوران البابي والدوران الجهازي، إضافة إلى خياطة الوريد الطحالي مع الوريد الكلوي، لتنتهي بذلك معاناة المريض الذي أصبح يتمتع بصحة جيدة بعد الانتهاء من العملية الجراحية ومتابعة العلاج الدوائي.
يذكر أن إجمالي عدد التدخلات والعمليات الجراحية التي نفذها مستشفى الرس العام خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٣م بلغ 2311 عملية متنوعة.