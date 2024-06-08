بالصور.. أمانة الطائف تنجز إنشاء "حديقة السد" بحي الوسام على 10 آلاف م2

أكملت أمانة الطائف، إنشاء حديقة السد، بحي الوسام، والتي تعد باكورة مشروعات التخضير بهذا الحي، على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وتعمل الأمانة على تحويل المساحات غير المستغلة في هذا المحور إلى مناطق نشطة، ضمن جهودها لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية بالمدينة، ودعم أعمال أنسنة المناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة للسكان.
يأتي ذلك في إطار أعمال مبادرة "بهجة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الأمانات؛ لخلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمعات مبتهجة.
ووفقًا لبيان تلقته "سبق" من الأمانة، فقد تابع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، سير العمل في المشروع "حديقة السد" المنبسط على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وأكد "الزايدي" أهمية زيادة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، بإنشاء وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة، وتوفير مناطق للعب الأطفال، إضافة إلى مواقع حضرية شاملة ومهيأة للتجارب النشطة؛ بما يمنح الأفراد استشعار البيئة والإحساس بروح الأشخاص من حولهم.
وينسجم المشروع الجديد مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات، وتعزيز مظاهر أنسنة المدينة وجعل الأعمال المنفذة أكثر قربًا من السكان، ومركز جذب للأهالي والزوار.
وتتكون حديقة "السد" من مسطحات خضراء، وممشى رياضي، ومسار للدراجات، ومنطقة العاب أطفال، وساحة رياضية، ومواقع استثمارية، ومجمع دورات مياه (رجال، نساء).
وتستهدف الأمانة إنشاء المزيد من الحدائق والمتنفسات، الفترة المقبلة، مع توفير مرافق وخدمات متكاملة بها، وتعزيز الاستثمار في الحدائق العامة باعتبارها محورًا رئيسًا للرفاهية العامة، وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا.
وأكدت أمانة الطائف، أن جهودها تسارعت في مجال زيادة مساحة المسطحات الخضراء داخل حدود المدينة والضواحي والمواقع السياحية، في مواكبة للاهتمام بالبيئة وحمايتها، والنهوض بالأعمال التي تخدم الإنسان سواءً في الأحياء أو المرافق العامة والمواقع السياحية، بما يعكس التزام الأمانة بالاستدامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز الصحة "النفسية والجسدية" للسكان، والإسهام في تعزيز الترابط المجتمعي، وتمكين الأفراد والعوائل وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة رياضة المشي في ظل توفر المرافق الترفيهية والترويحية والخدمية المتنوعة، وسط أجواء تسودها الجمال والهدوء والاسترخاء.
ويتوقع أن تتغير وجهة الزوار نحو "حديقة السد" بحي الوسام في الطائف، التي سيزيد الإقبال عليها، لامتلاكها مساحة خضراء كُبرى، ومقومات سياحية ممتعة للزوار وقاصديها ، خصوصًا مع موسم الصيف الحالي.