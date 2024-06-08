بالصور.. أمانة الطائف تنجز إنشاء "حديقة السد" بحي الوسام على 10 آلاف م2

وأكدت أمانة الطائف، أن جهودها تسارعت في مجال زيادة مساحة المسطحات الخضراء داخل حدود المدينة والضواحي والمواقع السياحية، في مواكبة للاهتمام بالبيئة وحمايتها، والنهوض بالأعمال التي تخدم الإنسان سواءً في الأحياء أو المرافق العامة والمواقع السياحية، بما يعكس التزام الأمانة بالاستدامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز الصحة "النفسية والجسدية" للسكان، والإسهام في تعزيز الترابط المجتمعي، وتمكين الأفراد والعوائل وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة رياضة المشي في ظل توفر المرافق الترفيهية والترويحية والخدمية المتنوعة، وسط أجواء تسودها الجمال والهدوء والاسترخاء.