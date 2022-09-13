"السديس": الحرمان الشريفان أماكن للعبادة وليست لرفع الشعارات أو اللافتات المخالفة

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أن الحرمين الشريفين أماكن للعبادة الخالصة لله وحده، وليست لرفع الشعارات أو حمل اللافتات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأكد أن الحرمين الشريفين لهما حرمتهما ويجب مراعاة ذلك وتعظيمهما، وأداء العبادات فيهما دون شعارات أو عبارات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف، أو الأنظمة والتعليمات الناصَّة عليها قيادة هذا البلد المبارك، والواجب على القاصد أن يأتي إليهما لأداء نسكه وعبادته بعيداً عن الملهيات.
وحث الرئيس العام الزوار والقاصدين على الالتزام بالإجراءات المتبعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين.