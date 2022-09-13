"السديس": الحرمان الشريفان أماكن للعبادة وليست لرفع الشعارات أو اللافتات المخالفة

وأكد أن الحرمين الشريفين لهما حرمتهما ويجب مراعاة ذلك وتعظيمهما، وأداء العبادات فيهما دون شعارات أو عبارات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف، أو الأنظمة والتعليمات الناصَّة عليها قيادة هذا البلد المبارك، والواجب على القاصد أن يأتي إليهما لأداء نسكه وعبادته بعيداً عن الملهيات.