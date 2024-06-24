خبير مناخ يحذر: توقعات بارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة نهاية يوليو المقبل

أكد مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي في جامعة الملك عبدالعزيز منصور المزروعي أنه بحلول نهاية شهر يوليو وأوائل شهر أغسطس القادم من هذا العام سترتفع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية وأكثر من ذلك.
وقال "المزروعي" إنه من المتوقع أن يكون الطقس بإذن الله حارًا هذا الأسبوع وستكون ذروة الحرارة في شهري يوليو وأغسطس القادمين.
وكانت درجات الحرارة قد سجلت في عدد من مناطق بالمملكة خلال الفترة الماضية ارتفاعاً متأثرة بكتلة هوائية حارة، حيث ازداد تعمق المرتفع الجوي المداري على أجواء الجزيرة العربية بحسب طقس العرب، دافعاً برياح أكثر دفئاً من المعتاد أدت إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وسجلت العديد من المناطق في المملكة درجات حرارة أربعينية بما فيها العاصمة الرياض، كما وصلت إلى حدود الـ 45 درجة في صحراء الربع الخالي.
وقال المختصون في مركز طقس العرب إن المؤشرات الفصلية تُشير بأنه ما يُعرف بالحزام المداري ITCZ وهو حزام وهمي يُرافق الكتل الهوائية الرطبة من المُتوقع أن يكون مُتقدماً على نحو أكثر من المُعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية وتحديداً في فترات من شهري يوليو وأغسطس.
ويتسبب هذا الحزام إذا ما ترافق مع ظروف جوية أخرى مُناسبة بحدوث موجات من الرطوبة تؤدي إلى اشتداد الأمطار الرعدية على مصايف المملكة وجبال الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، مما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث السيول في هذه المناطق.