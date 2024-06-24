خبير مناخ يحذر: توقعات بارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة نهاية يوليو المقبل

وكانت درجات الحرارة قد سجلت في عدد من مناطق بالمملكة خلال الفترة الماضية ارتفاعاً متأثرة بكتلة هوائية حارة، حيث ازداد تعمق المرتفع الجوي المداري على أجواء الجزيرة العربية بحسب طقس العرب، دافعاً برياح أكثر دفئاً من المعتاد أدت إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وسجلت العديد من المناطق في المملكة درجات حرارة أربعينية بما فيها العاصمة الرياض، كما وصلت إلى حدود الـ 45 درجة في صحراء الربع الخالي.