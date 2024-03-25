2539 بلاغًا إسعافيًا يباشرها "الهلال الأحمر" بالطائف

وأوضحت الهيئة في بيانٍ أوردته لـ "سبق" أنه تم التعامل مع تلك البلاغات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث بلغ عدد الحالات المرضية 1878 بلاغًا وكانت هي الأعلى خلال الفترة الماضية، وتم التعامل مع البلاغات ونقل ما يستدعي منها للمنشآت الصحية لاستكمال العلاج اللازم فيما كانت نسبة الحوادث المختلفة هي الأقل والتي جاءت بعدد 661.