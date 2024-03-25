2539 بلاغًا إسعافيًا يباشرها "الهلال الأحمر" بالطائف

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف عن إحصائية البلاغات حتى تاريخ الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد البلاغات التي تم تلقيها بغرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة لمحافظة الطائف 2539 بلاغًا إسعافيًا تنوعت ما بين حالات مرضية وحالات الحوادث.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ أوردته لـ "سبق" أنه تم التعامل مع تلك البلاغات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث بلغ عدد الحالات المرضية 1878 بلاغًا وكانت هي الأعلى خلال الفترة الماضية، وتم التعامل مع البلاغات ونقل ما يستدعي منها للمنشآت الصحية لاستكمال العلاج اللازم فيما كانت نسبة الحوادث المختلفة هي الأقل والتي جاءت بعدد 661.
يُذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال ٢٤ مركزًا إسعافيًا مجهزة بأعلى المعايير والتي تُسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، ونوهت الهيئة بأن طلب الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “اسعفني”.