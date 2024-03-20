وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للقيادات الأمنية بحائل

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بالقيادات الأمنية في منطقة حائل، وذلك في مقرّ شرطة المنطقة.