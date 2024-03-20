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وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للقيادات الأمنية بحائل

وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للقيادات الأمنية بحائل

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بالقيادات الأمنية في منطقة حائل، وذلك في مقرّ شرطة المنطقة.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اللقاء، بجهود رجال الأمن التي بذلوها ويبذلونها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة.

وزير الداخلية
حائل
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

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