"دار وإعمار" و"ستوديو بدران" يوقعان اتفاقية لإعادة تعريف مفهوم التصميم المعماري في المملكة

أعلنت شركة "دار وإعمار"، الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية مع “ستوديو بدران للتصميم”، وهو أحد أبرز الاستوديوهات المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الحضري، لتطوير مشاريع عقارية نموذجية تتميز بتصاميم معمارية مُبتكرة.
يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بحدود الإبداع والابتكار في المشروعات العقارية التي تنفذها "دار وإعمار"، من خلال دمج خبراتها الواسعة في التطوير العقاري، مع إمكانيات "ستوديو بدران" وقدرته على تحويل الأفكار إلى تحف معمارية مثيرة للاهتمام، لتطوير مشاريع تجمع بين الأصالة السعودية والرؤية العالمية المُعاصرة، وتقديم تجارب معيشية فريدة من نوعها.
وقَّع الاتفاقية من جانب "دار وإعمار"، أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب "ستوديو بدران"، المهندس جمال راسم بدران، الشريك المؤسس والمهندس المعماري الرئيسي في ستوديو بدران للتصميم.
بهذه المناسبة، أكد أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي "دار وإعمار" الدائم للارتقاء بمعايير التصميم المعماري في المملكة، وتقديم مشاريع تتجاوز توقعات العملاء، مؤكدًا أن "ستوديو بدران" يمثل الشريك المثالي لتحقيق أهداف الشركة الإبداعية، بفضل خبرته الواسعة في مجال التصميم المعماري وفهمه العميق للثقافة المحلية.
من جانبه، أعرب المهندس جمال راسم بدران، الشريك المؤسس والمهندس المعماري الرئيسي في "ستوديو بدران" للتصميم عن فخره بالتعاون مع "دار وإعمار"، مؤكدًا أن هذا التعاون سينعكس على تطوير مشاريع معمارية فريدة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.
بدوره، أضاف باديس بنهوميور، مدير التصميم في "دار وإعمار": "إن التزام ستوديو بدران بالاستدامة والاستخدام المبتكر للمساحة يتوافق تمامًا مع رؤيتنا التصميمية. نحن متحمسون للعمل معهم على تطوير مشاريع تحقق أقصى استفادة من المساحات وتوفر بيئة معيشية مستدامة ومريحة".
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي في إطار سعي "دار وإعمار" الدائم للارتقاء بمعايير التصميم المعماري في مشاريعها، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول عقارية مبتكرة ومستدامة. حيث يُمثل ستوديو بدران للتصميم شريكًا مثاليًا لتحقيق هذه الأهداف، بفضل تراثه الغني في مجال التصميم المعماري، وفهمه العميق للهندسة المعمارية المحلية، وقدرته على المزج بين العناصر التقليدية والجماليات الحديثة.
الجدير بالذكر أن "دار وإعمار" هي شركة تطوير عقاري رائدة في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 2007م، وتتميز الشركة بتقديمها حلول عقارية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.
أما "ستوديو بدران" للتصميم فهو يعتبر أحد أبرز الاستوديوهات المعمارية في المنطقة، يتمتع بتراث غني في مجال التصميم المعماري وفهم عميق للهندسة المعمارية المحلية. ويتميز الاستوديو بقدرته على المزج بين العناصر التقليدية والجماليات الحديثة، وتقديم حلول تصميمية مبتكرة ومستدامة.