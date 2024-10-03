"دار وإعمار" و"ستوديو بدران" يوقعان اتفاقية لإعادة تعريف مفهوم التصميم المعماري في المملكة

يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بحدود الإبداع والابتكار في المشروعات العقارية التي تنفذها "دار وإعمار"، من خلال دمج خبراتها الواسعة في التطوير العقاري، مع إمكانيات "ستوديو بدران" وقدرته على تحويل الأفكار إلى تحف معمارية مثيرة للاهتمام، لتطوير مشاريع تجمع بين الأصالة السعودية والرؤية العالمية المُعاصرة، وتقديم تجارب معيشية فريدة من نوعها.