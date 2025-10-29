مجلس الضمان الصحي يُكرّم مستشفى د. سليمان فقيه بجدة ضمن أفضل 10 مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110%

ويُجسّد هذا التكريم مستوى التميّز التشغيلي والإداري والطبي الذي يتمتع به المستشفى، ويُرسّخ مكانته ضمن أبرز المؤسسات الصحية في المملكة، ويعكس التزامه المستمر بالابتكار والتميّز ورعاية المرضى، انسجامًا مع رسالة مجلس الضمان الصحي الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والشفافية، والتميّز التشغيلي.